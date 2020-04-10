Ученые составили детальную карту генома COVID-19

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Микробиологи из Южной Кореи создали первую детальную карту генома нового коронавируса. Он содержит множество генных цепочек, функции которых не до конца поняты. Исследования » target=«_blank»>опубликованы научном журнале Cell.

Понимание организации генома SARS-CoV-2 имеет решающее значение для разработки диагностических и терапевтических инструментов, говорится в исследовании.

По словам ученых, в настоящий момент необходимо продолжать исследования в модификациях РНК вируса, чтобы понять, какую роль они играют в репликации заболевания и иммунном ответе организма.

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