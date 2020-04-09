На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
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Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16», сообщается на сайте Роскосмоса.
На борту корабля находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
«Союз МС-16» стал первым кораблем с экипажем, который полетел на ракете «Союз-2.1а», полностью состоящей из российских комплектующих. Ранее вместо нее использовалась ракета «Союз-ФГ» с украинской системой управления.
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