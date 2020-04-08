Запуск навигационного спутника в США отложен из-за коронавируса

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Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в Космических силах Соединенных Штатов.

Запуск данного спутника был запланирован на 29 апреля ракетой-носителем Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В Центре космических и ракетных систем американских Космических сил пояснили, что решили изменить план запуска спутника для минимизации потенциального воздействия COVID-19 на стартовую команду и операторов, управляющих аппаратом после выхода на орбиту.

Теперь старт ракеты намечен на время не ранее 30 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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