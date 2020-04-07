Лекарство от коронавируса появится в России на следующей неделе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13004611/Depositphotos_344965380_xl-2015-pic905-895x505-41033.jpg">

Пробная партия лекарства «Фавипиравир» от коронавирусной инфекции появится в России уже на следующей неделе. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

По его словам, этот препарат использовался в Китае и показал неплохие результаты в борьбе с инфекцией. Впервые сыворотка была разработана в Японии. Она получила разрешение на продажу еще в 2014 году. Теперь пробная партия «Фавипиравира» будет доставлена в Российскую Федерация.

«Пробная партия будет уже через неделю», — уточнил Дмитриев.

Также он отметил, что будут финансироваться предприятия, производящие аппараты ИВЛ и другие медицинское оборудование. Это, по мнению Дмитриева, поможет в противостоянии с COVID-19.

В настоящее время вирусом заразились в России более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 278 тыс. человек, а погибли — 74 654.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США начали тестировать вакцину от коронавируса

— Россия протестирует вакцину от коронавируса на 60 добровольцах в конце июня

— В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях