Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

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Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елену Тиванову.

Она рассказала, что тесты будут проводить сотрудники ведомства начиная с понедельника, 6 апреля. Сдать анализы можно по желанию и без направления врача.

Как отмечается, медики воспользуются тест-системой, разработанной учеными центрального НИИ эпидемиологии.

Сотрудники будут брать материалы для определения COVID-19 у пациента и увозить их с собой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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