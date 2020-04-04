У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Около 15% проверенных в Ухане на коронавирус кошек оказались инфицированы. К такому выводу пришли ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, передает сайт bioRxiv.

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

В рамках исследования, ученые взяли анализы у 39 кошек до вспышки и у более 100 животных после начала распространения вируса по стране. Как выяснилось, до распространения коронавируса кошки не были заражены, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

До этого ученые установили, что кошки могут быть потенциально восприимчивым к SARS-CoV-2. Это исследование лишь подтвердило их гипотезу.

Ранее тест на наличие коронавируса у домашней кошки в Гонконге оказался положительным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

— Врач объяснил необходимость обильного питья для профилактики коронавируса

— Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции