В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

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Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью вируса не является уничтожение человечества, так как это приведет к потере носителя и уничтожению самого вируса, пояснил врач. Он подчеркнул, что все живое стремится продлить свое существование.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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