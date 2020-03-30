В России создали три препарата против COVID-19

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В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.

По его словам, несколько лет назад появился противовирусный препарат триазавирин.

«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции», — сказал Чехонин.

Еще академик упомянул о «достаточно эффективной» схеме синтеза противовирусного препарата фавипиравир, который ранее создали в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, к которым и принадлежит COVID-19.

Как отметил вице-президента РАН, оба препарата готовы для испытаний в специализированных учреждениях.

Также академик рассказал о препарате фортепрен, который был создан на основе лекарства фоспренил, предназначенного для лечения коронавирусных инфекций у животных.

«Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания», — добавил Чехонин.

Ранее стало известно о разработке в России еще трех вакцин против COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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