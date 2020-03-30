В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

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Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра «Вектор» в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова создается прототип «поливалентной вакцины против COVID-19. Речь идет о такой вакцине, которая бы работала в отношении широкого спектра коронавирусов, уточнил Чехонин.

Вице-президент РАН также уведомил, что в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается «современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса».

Кроме того, академик отметил работы, ведущиеся в Институте общей генетики имени Вавилова.

«Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину», — добавил Чехонин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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