Новую тест-систему для диагностики COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске

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Новая тест-система для определения коронавирусной инфекции получила регистрационное удостоверение в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, результат можно получить за 90 минут.

«У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», — указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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