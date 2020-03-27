В Минздраве РФ заявили, что солнце препятствует распространению коронавируса

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Солнце сможет снизить темпы распространения коронавируса в России, однако климат в стране пока неподходящий. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он заявил, что солнце действительно препятствует распространению коронавируса. «Температура, которая сейчас в Москве, недостаточная, чтобы остановить распространение», — цитирует министра РИА «Новости».

Мурашко посоветовал россиянам соблюдать рекомендации по профилактике инфекции и не посещать общественные места. Также стоит обратить внимание на баню, так как она может поднять иммунитет.

По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа. Ранее итальянские врачи заявили, что климатические условия не влияют на распространение коронавируса.

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