Ученые рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом через воду
Американский ученые-экологи заявили, что поведение вирусов в окружающей среде зависит во многом от их строения. Рассказ исследователей Стэндфордского университета о потенциальных путях передачи SARS-CoV-2 передает журнал Environmental Science & Technology.
Ученые не могут быстро выяснить, как себя ведет новый вирус в окружающей среде, однако зачастую все зависит от того, «обернут» ли он в слои липидов или же «голый». Если вирус «одет», то это помогает ему не сталкиваться с иммунной системой хозяина, а «голые» вирусы могут легко распространяться в воде.
Ученые провели исследование и выяснили, что фильтры для очистки воды и различные барьеры справляются с задачей избавления воды от вирусов, сходных с SARS-CoV-2. В связи с этим, предполагается, что вода не может быть основным путем передачи коронавируса.
«Однако человек потенциально может подвергнуться воздействию при взаимодействии с водой, загрязненной необработанными фекалиями», — цитирует ученых журнал.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 превысило 551 тыс. человек, при этом выздоровели 128 703 человека, а погибли — 24 914.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РФ разработали тест, позволяющий определить склонных к COVID-19 людей
— Итальянские врачи рассказали о влиянии климата на распространение коронавируса
— Биолог рассказала, как добиться спада эпидемии коронавируса