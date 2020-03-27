Ученые рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом через воду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12699451/Depositphotos_55457031_l-2015-pic905-895x505-38618.jpg">

Американский ученые-экологи заявили, что поведение вирусов в окружающей среде зависит во многом от их строения. Рассказ исследователей Стэндфордского университета о потенциальных путях передачи SARS-CoV-2 передает журнал Environmental Science & Technology.

Ученые не могут быстро выяснить, как себя ведет новый вирус в окружающей среде, однако зачастую все зависит от того, «обернут» ли он в слои липидов или же «голый». Если вирус «одет», то это помогает ему не сталкиваться с иммунной системой хозяина, а «голые» вирусы могут легко распространяться в воде.

Ученые провели исследование и выяснили, что фильтры для очистки воды и различные барьеры справляются с задачей избавления воды от вирусов, сходных с SARS-CoV-2. В связи с этим, предполагается, что вода не может быть основным путем передачи коронавируса.

«Однако человек потенциально может подвергнуться воздействию при взаимодействии с водой, загрязненной необработанными фекалиями», — цитирует ученых журнал.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 превысило 551 тыс. человек, при этом выздоровели 128 703 человека, а погибли — 24 914.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РФ разработали тест, позволяющий определить склонных к COVID-19 людей

— Итальянские врачи рассказали о влиянии климата на распространение коронавируса

— Биолог рассказала, как добиться спада эпидемии коронавируса