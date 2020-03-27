Биолог рассказала, как добиться спада эпидемии коронавируса

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Профессор Школы Системной Биологии GMU (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что эпидемия после достижения пика по числу зараженных идет на понижение — плато при условии соблюдения карантина, передает РИА «Новости».

Она отметила, что благодаря принятым мерам в Италии отмечены улучшения, а вот в США коронавирус лишь выходит на пик.

Предполагается, что в Нью-Йорке максимальное число зараженных появится примерно через две недели. По словам Барановой, несмотря на то, что в Китае эпидемия пошла на понижение, ежедневно там регистрируются 20-30 новых зараженных.

Россия также лишь заходит на набор пика.

Биолог отметила, что длительность плато равна примерно 10 дням, после чего оно переходит к уменьшению случаев при соблюдении карантина.

«Если карантин не соблюдать, то все что хочешь может случиться», — пояснила Баранова.

Ранее стало известно, что США 26 марта оказались на первом месте в мире по количеству зафиксированных случаев заражения COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено уже 83 507 случаев заболевания, скончался 1201 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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