Экипаж МКС вернется на Землю, несмотря на коронавирус
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«Роскосмос» не будет откладывать возвращение экипажа на МКС на Землю из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам пресс-службы, сейчас есть ряд ограничений с Казахстаном из-за карантина и закрытия границ, но госкорпорация рассматривает несколько вариантов решения проблемы.
Сейчас на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним прилетят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир вернутся на Землю.
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