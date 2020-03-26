Экипаж МКС вернется на Землю, несмотря на коронавирус

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«Роскосмос» не будет откладывать возвращение экипажа на МКС на Землю из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам пресс-службы, сейчас есть ряд ограничений с Казахстаном из-за карантина и закрытия границ, но госкорпорация рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Сейчас на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним прилетят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир вернутся на Землю.

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