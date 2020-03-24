Единственный спутник связи Венесуэлы сошел с орбиты

Первый и единственный венесуэльский спутник связи VeneSat-1 вышел из строя и сошел со своей орбиты, сообщает издание SpaceNews. Спутник был изготовлен по заказу Венесуэлы китайской компанией China Great Wall Industry Corp и запущен на геостационарную орбиту в 2008 году с расчетом на 15-летний срок работы. Телескопы американской компании ExoAnalytic Solutions, отслеживающие спутники, заметили, что аппарат совершил «значительное изменение орбиты» 13 марта, сместившись от положения над Венесуэлой на запад, в точку с долготой 78 градусов западной долготы.

Спустя три часа спутник совершил еще один маневр на запад, сообщил вице-президент компании Билл Териен. Дальнейшие наблюдения показали, что спутник находится на эллиптической орбите, перигей которой на 50 км выше орбит геосинхронных спутников, апогей – выше на 525 километров.

Спутник уже сместился на 30 градусов от своего изначального положения, если он отклонится еще 40 градусов, то окажется вне зоны видимости из Венесуэлы, предупреждают эксперты. В таком случае попытки восстановить связь с ним без участия других стран будут невозможны. Учитывая, что на сборку спутников обычно уходит до трех лет, Венесуэла может потерять единственный национальный спутник связи.