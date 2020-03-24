Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут «Известия».

Некоторое время назад в США был введен временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, однако изучения продолжались. В частности, было предоставлено разрешение на изучение вируса гриппа, MERS и SARS. Помимо этого, методы создания искусственно созданного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee).

Издание отмечает, что в этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности. В том же году журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. Создатели вируса изучали возможности заболевания, которые появляются из-за SARS-подобных вирусов. Вероятно, это делалось для того, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена.

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