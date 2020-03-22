Британские специалисты выявили нетипичный симптом коронавируса
Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) выявила нетипичный симптом коронавируса у многих заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте ENT.
Так, медики изучили данные об инфицированных пациентах из Китая, Южной Кореи, Италии и Германии.
Выяснилось, что новый тип коронавируса вызывает частичную или полную аносмию – потерю обоняния.
Так, в Германии у двух из трех зараженных была аносмия.
Кроме того, специалисты обратили внимание, что аносмия иногда является единственным симптомом коронавируса, заболевание протекает без других типичных симптомов, таких как повышение температуры, боль в горле и сухой кашель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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