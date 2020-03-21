Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

Запуск состоялся в 20.06 мск. Отмечается, что через 562 сек. после старта произошло штатное разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты.

Далее планируется, что аппараты постепенно будут отделяться группами по два или четыре спутника.

7 февраля 2020 года Россия уже выводила на орбиту британские спутники OneWeb. Все 34 спутника успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты.

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