Названы симптомы коронавируса у детей
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Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
По его словам, ребенок мог заболеть, если у него частая рвота, диарея и признаки ОРВИ. Врач попросил родителей, при любых непонятных симптомах сразу же обследовать своих детей.
Комаровский констатировал, что почти все случаи детских смертей от коронавируса связаны с тяжелыми патологиями, которые не имели отношения к вирусу.
Всего в мире заразились инфекцией свыше 288 тыс. человек, при этом вылечились — 93 617, умерли — 11 949.
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