Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

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Люди, которые заразились коронавирусом, могут перестать воспринимать и различать запахи. К такому выводу пришли ученые Британской ассоциации оториноларингологии, передает ТАСС.

По данным исследователей, их слова подтверждают случаи, которые были зафиксированы в Южной Корее, Китае и Италии. В этих странах некоторые пациенты, у которых выявили инфекцию, действительно жаловались на снижение или потерю обоняния. Например, в Германии такие симптомы были у двух из трех заболевших, в Южной Корее обоняние пропадало почти у 30% пациентов с легкими формами заболевания.

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.

Всего в мире заразились инфекцией свыше 288 тыс. человек, при этом вылечились — 93 617, умерли — 11 949.

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