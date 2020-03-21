Развенчан популярный миф о коронавирусе

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Тяжелая форма коронавирусной инфекции может быть не только у пожилых людей, но и у молодежи. Об этом заявил глава отделения интенсивной терапии итальянской клиники в Ломбардии Антонио Пезенти, пишет Sky News.

По его словам, в клинике около 50% пациентов в тяжелом состоянии и они старше 65 лет. «Это означает, что остальные 50% наших пациентов моложе», — пояснил он.

Доктор рассказал, что в учреждении есть много молодых пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, как у пожилых людей. Единственное их отличие — молодые люди чаще имеют крепкое здоровье, поэтому шансов выжить у них больше.

Таким образом, Пезенти развеял миф о том, что коронавирус практически безвреден для молодых людей.

Всего в мире заразились инфекцией свыше 285 тыс. человек, при этом вылечились — 93 584, умерли — 11 876.

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