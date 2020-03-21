Более 20 тыс. человек согласились участвовать в программе по созданию вакцины от COVID-19

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Более 20 тысяч волонтеров согласились принять участие в эксперименте британской исследовательской группы hVIVO по созданию вакцины от COVID-19 и заразиться похожими вирусами. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, за это им заплатят $4,4 тыс.

По данным издания, при разработке вакцины от коронавируса нового типа ученые прибегают к вирусам того же семейства. Препарат вводится здоровому человеку, который спустя время подвергается воздействию заболевания.

Вакцина считается эффективной, если люди, которым его ввели, не заразились.

Известно, что за несколько дней принять участие в программе согласились более 20 тысяч человек. Волонтеры, которым введут вакцину, будут находиться в изоляции до тех пор, пока не выздоровеют.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

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