Летающую лабораторию для испытаний первого электродвигателя готовят в России

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В России началась подготовка летающей лаборатории на базе самолета Як-40 для испытания первой гибридной силовой установки с электродвигателем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).

Испытания запланированы на 2022 год, заявили в пресс-службе. Там рассказали, что для летных тестов один из двигателей Як-40 в хвостовой части самолета будет заменен газотурбинным двигателем с электрическим генератором. При этом в носовой части самолета будет установлен электродвигатель, который использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.

Особенность российской разработки является высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс, который позволяет увеличить коэффицент полезного действия электрических компонентов и их удельную мощность.

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