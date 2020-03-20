Дело о скифском золоте отложили в суде Амстердама из-за коронавируса

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Амстердамский суд решил отложить дело о крымской коллекции скифского золота на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Тавриды Андрея Мальгина.

Он уточнил, что новой датой для рассмотрения дела было назначено 7 июля.

«Рассмотрение дела судом Амстердама о коллекции крымских музеев перенесено из-за коронавирусной инфекции», — подчеркнул Мальгин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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