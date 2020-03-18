Роскосмос рассекретил документы о первом выходе человека в открытый космос

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, рассказывающие о реализации программы первого в мире выхода человека в открытый космос в 1965 году. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Файлы обнародованы в связи с годовщиной данного события.

18 марта 1965 года, в 11 часов 30 минут по московскому времени, летчик-космонавт СССР подполковник Алексей Леонов первым из людей совершил выход в открытое космическое пространство.

В материалах представлены подписи главного конструктора ОКБ-1 (ныне – Ракетно-космическая корпорация «Энергия») Сергей Королева, председателя Государственной комиссии Георгия Тюлина, представителей руководства Советского Союза и других представителей отечественной науки.

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