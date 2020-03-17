В России изобрели сверхчувствительный быстрый тест на туберкулез

Российские ученые изобрели тест, который за пять минут определяет, болен ли человек туберкулезом, сообщило Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки).

Новый метод позволяет обнаружить ультранизкое количество белка при простейшем оборудовании.

«Не нужно применять дорогие сканеры и другое специальное оборудование. Метод прост и экономичен: на один анализ нужен всего 1 нанограмм антител. Это в тысячу раз меньше, чем в традиционных методах иммуноблоттинга. Кроме того, весь анализ занимает около пяти минут», — рассказал сотрудник ИТЭБ РАН Юрий Шляпников.

Нынешняя диагностика длительнее и менее чувствительная.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Самаре четыре ученика одной школы заболели туберкулезом

— Туберкулезных больных будут лечить принудительно

— Минздрав показал статистику по туберкулезу в России