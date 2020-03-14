Ученые спрогнозировали жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 млрд человек. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые утверждают, что при повышении глобальной температуры на 1,5°С относительно доиндустриальной эпохи, экстремальная жара настигнет районы, где сейчас проживают 500 млн человек. Если показатель увеличится на 2°С — пострадают 800 млн, на 3°С — 1,2 млрд.

Исследователи допускают возможное повышение глобальной температуры на 3°С уже к 2100 году.

При этом, по их данным, планета уже нагрелась примерно на 1,2°С выше уровня конца 19 века.

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