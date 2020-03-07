Коронавирус зафиксировали близ космодрома Куру во Франции
Во Франции вблизи космодрома Куру был зафиксирован случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой н источники.
В связи с этим персонал являющейся оператором космодрома компании Arianespace покинул территорию Куру практически в полном составе.
По словам одного из источников агентства, российские специалисты в составе около 300 человек планирует вернуться в Россию. Отмечается, что это произойдет в понедельник, 9 марта, из-за необходимости завершить операции по переносу пуска «Союза- СТ» с эмиратским спутником Falcon Eye 2».
Согласно данным другого источника, сотрудники Arianespace сообщили о переносе старта ракеты представителям из России в письменном виде, чтобы избежать контакта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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