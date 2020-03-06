Психолог рассказал опасающимся коронавируса, как перестать трогать лицо

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Как перестать трогать себя за лицо и снизить риски заражения коронавирусом и другими патогенами, «Газете.Ru» рассказал заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Специалист посоветовал чем-нибудь занимать руки и не слишком часто поправлять прическу.

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки. Потому что там вся возможная зараза скапливается», — сказал Ениколопов.

Также он рекомендовал бороться с желанием поправить прическу. Мужчины, по словам специалиста, делают это реже, но многие, устав, непроизвольно проводят рукой по лицу. Женщины реже трогают лицо, когда наносят макияж, но чаще поправляют волосы.

«Люди же не просто так сидят и весь день трогают себя за лицо, — пояснил он. — На самом деле они чем-то заняты и неосознанно касаются своего лица... У кого модные прически с асимметричной челкой на один глаз, просто регулярно их трогают. А когда вы ведете вверх рукой, то задеваете область глаз».

Ранее американские врачи предупредили об опасности прикосновений к лицу — это значительно повышает риск занести в организм коронавирус и другие патогены, которые могут оседать на поверхностях, а затем с рук попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта.