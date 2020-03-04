NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

NASA сообщило, что в конце апреля астероид, имеющий 4 км в диаметре и являющийся потенциально опасным, приблизится к Земле на безопасное расстояние.

Астероид №52768 ближе всего подойдет к Земле 29 апреля — на расстояние в 6,29 млн километров. Это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны.

Космическое тело считается потенциально опасным, потому что его траектория полета пересекает земную орбиту. Вокруг Солнца астероид совершает оборот за 3,68 земных года.

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