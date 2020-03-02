В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалистов, в четвертом квартале они уже планируют начать доклинические исследования на мышах.

В НИИ утверждают, что исследования займут несколько месяцев. При этом, появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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