Астрономы увидели самый мощный выброс энергии с момента Большого взрыва

Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) сообщил об обнаруженных следах самого мощного выброса энергии с момента зарождения Вселенной, то есть Большого взрыва. Соответствующая статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Взрыв произошел около сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца. Место находится на расстоянии 390 млн световых лет от Земли. Выброс энергии превысил предыдущий рекорд в пять раз.

Еще в 2016 году астрономы заметили странное явление в Змееносце: плазма вокруг скопления была вогнутой. Из-за слишком большого размера ученые настороженно отнеслись к гипотезе о взрыве, но спустя несколько лет изучения она подтвердилась.

Авторы работы считают взрыв самым масштабным из всех замеченных до этого. Причины явления пока неизвестны.

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