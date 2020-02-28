«Окно в парк юрского периода»: в реке Тобол нашли кости древних животных
В Курганской области на дне реки Тобол дайверы нашли кости животных, сохранившиеся со времен Ледникового периода, передает RT.
Среди останков — кости мамонта и древних лошадей. Кроме того, экспедиторы нашли часть молота, с которым охотились предки человека.
Руководитель экспедиционного отдела Свердловского отделения Русского географического общества Сергей Кондрашин называет дно реки Тобол «окном в парк юрского периода».
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