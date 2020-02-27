Астрономы нашли пригодную для жизни планету

Ученые из Кембриджского университета, установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы, могут быть все условия для существования жизни земного типа. Об этом сообщает журнал Astrophysical Journal Letters.

Уточняется, что K2-18b имеет радиусом в 2,6 раза больше, и с массу в 8,6 раз больше, чем у Земли.

По данным издания, это стало первым открытием экзопланеты с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости, а также первой экзопланетой, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.