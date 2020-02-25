Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М»

Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков заявил, что первую площадку космодрома Байконур предложили модернизировать под пуски ракеты «Союз-2М». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос о модернизации обсуждается между Россией, Казахстаном и ОАЭ. Охлопков отметил сложность финансового и политического вопроса.

«Нашим партнерам просто нужно время подумать. Мы же готовы начать реконструкцию хоть завтра», — добавил он.

Гендиректор сказал, что это интересная работа, напомнив, что с этой площадки в свое время стартовал космонавт Юрий Гагарин.

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