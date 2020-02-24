В США скончалась рассчитавшая полет на Луну 1969 года математик

В США в возрасте 101 года скончалась математик Кэтрин Джонсон, которая рассчитала траектории полетов первых американских космических кораблей с астронавтами, а также полет Apollo 11 на Луну в 1969 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Глава космического ведомства США Джим Брайденстайн рассказал, что «семья NASA» опечалена уходом из жизни Джонсон. Он назвал математика американским героем, и отметил, что ее новаторское наследие никогда не будет забыто.

Кэтрин Джонсон проработала в NASA нескольких десятилетий. Помимо вышеуказанных достижений, она занималась расчетами для планов миссии на Марс.

В 2016 году в свет вышла книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, которые работали в NASA в 1960-е годы и вынужденны были бороться за свои права.