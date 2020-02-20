Ученые выяснили, как фастфуд губит мозг

Избыток фастфуда в рационе нарушает контроль мозга над аппетитом, приводя к перееданию, а также негативно сказывается на памяти, выяснили австралийские ученые из Университета Маккуори. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open.

Авторы работы разделили чуть более сотни участников молодых здоровых участников без лишнего веса на две группы. Эксперимент продлился неделю. Первая группа питалась как обычно, а вторая должна была как минимум дважды в неделю есть фастфуд в качестве двух приемов пищи, а также как минимум четыре раза в неделю съедать по две бельгийские вафли.

В первый и последний день эксперимента добровольцы завтракали в лаборатории, все они получили поджаренный сендвич и молочный коктейль. До и после завтрака исследователи предлагали им шесть образцов вредной еды (сухие завтраки, сендвичи с шоколадной пастой) и спрашивали, что из этого и насколько сильно они сейчас хотели бы съесть. После того, как они получали небольшую порцию, нужно было сообщить, насколько им было вкусно и хотят ли они еще.

Как оказалось, диета с высоким содержанием жира и сахара нарушает контроль аппетита мозгом: та группа, которая неделю ела фастфуд, сильнее хотела получить еще порцию и съедала больше. Кроме того, тестирование конгнитивных способностей участников показало, что у них ухудшилась память. Такие изменения исследователи связывают с влиянием несбалансированного рациона на работу гиппокампа.

Аналогичные результаты ранее ученые получали и на животных. Точные механизмы влияния вредной еды на работу мозга, впрочем, еще предстоит выяснить.