Раненного в Приморье леопарда отправили на операцию в Москву

Специалисты отправили самолетом на операцию и последующее лечение в Москву дальневосточного леопарда, который ранее пострадал в Приморье из-за столкновения с автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Ивана Ракова.

Уточняется, что в марте 2019 года в Приморье был найден и отправлен в центр реабилитации молодой леопард. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны — его сбил автомобиль. В результате лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Однако позже стало известно, что ему нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

Было принято решение везти его в Москву прооперировать.

По словам Ракова, в воскресенье, 16 февраля, в Москве хищника встретят специалисты Московского зоопарка для дальнейшего сопровождения.

Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк подчеркнул, что ученые хотели бы, чтобы зверь вернулся в дикую природу, однако сейчас это опасно, так как его возможности лазания по деревьям ограничены.