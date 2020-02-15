В США заявили, что не смогут заменить российские РД-180 еще 10 лет
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Аналитики конгресса США заявили, что Вашингтону еще как минимум десять лет не удастся заменить российский ракетный двигатель РД-180. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.
При этом они считают, что показатели результативности и надежности, которых удалось достичь с помощью РД-180, получится воспроизвести намного позднее 2030 года.
Согласно документу, Соединенные Штаты начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций РФ на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.
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