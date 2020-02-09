Илон Маск рассказал о худшей работе в жизни

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что за 48 лет жизни у него было много разных увлечений и занятий. Он рассказал о худшем, но прибыльном месте работы в эфире Third Row Tesla на YouTube.

По словам Маска, до 17 лет он жил в ЮАР. Потом переехал в Канаду, где работать на ферме в Монреале. Однако через несколько дней он устроился на лесопилку в Ванкувере. Там будущий миллиардер был чистильщиком котла в местной котельной. В его обязанности входило следующее: пролезть в спецодежде через узкий тоннель, собирая мусор и нагретый песок из котла.

Маск подчеркнул, что это была достаточно опасная работа, так как он мог оказаться заблокированным в туннеле. Однако предприниматель признался, что смог заработать чистильщиком котлов в два раза больше, чем в других местах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск записал дебютный танцевальный трек

— Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

— Состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд