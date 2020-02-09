Археологи обнаружили фигуру из настольной игры викингов в Англии
close
Фигура из настольной игры викингов была обнаружена во время раскопок на английском острове Линдисфарн, сообщается на сайте организации DigVentures.
Фигура изготовлена из ярко-синего стекла и украшена белыми завитками, при этом она увенчана кольцом из пяти белых шариков, которое напоминает корону. По предположению ученых, элемент может быть фигурой короля.
Элемент был обнаружен в ходе раскопок расположенного на острове раннесредневекового монастыря, который был разорен викингами в 793 году нашей эры.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Странный колодец: найдена древнейшая конструкция из дерева
— Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи