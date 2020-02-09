Онколог назвал способный вызвать рак продукт

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Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Еще врач посоветовал отказаться от употребления слишком горячей еды и воды.

Пылев добавил, что онкозаболевание «опосредованно» может вызвать и алкоголь.

По его словам, кофе и шоколад также способны стать причиной появления в организме других патологическиех состояний. При этом специалист уточнил, что они не приводят к развитию рака.

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