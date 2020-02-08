В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн

В США в возрасте 97 лет умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн. Об этом сообщает университет Vanderbilt University.

Коэн получил Нобелевскую премию по «физиологии или медицине» в 1986 году «в знак признания открытий, имеющих важнейшее значение для раскрытия механизмов регуляции роста клеток и органов».

Отмечается, что ученый умер в американском городе Нэшвилл. У него остались супруга, трое детей и двое внуков.

Стенли Коэн родился 17 ноября 1922 года в Бруклине (штат Нью-Йорк). Его родители были евреи-эмигранты из России, их звали Луис Коэн и Фрума (Фанни) Файтель.