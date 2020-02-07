В России появится телескоп, способный уловить сигналы внеземных цивилизаций

В России начали разработку специального телескопа, способного уловить лазерные сигналы внеземных цивилизаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ, руководителя научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председателя секции «Жизнь и разум во Вселенной» Совета по астрономии РАН Александра Панова.

Отмечается, что прибор сможет фиксировать космические лучи, если они будут передаваться в оптическом диапазоне. Также с помощью устройства можно будет наблюдать за яркими короткими оптическими вспышками света — оптическими транзиентами.

«Что такое яркие вспышки? Возможно, кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу», — пояснил ученый.

Панов считает, что земная цивилизация также может создать лазерную установку для передачи сообщений в оптическом диапазоне на космические расстояния.