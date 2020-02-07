Россия осуществила первый в 2020 году космический запуск с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Ракета с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала 7 февраля в 00.42 мск. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени «Союза» в 00.52 на суборбитальной траектории.

«Фрегат» осуществит постепенный вывод спутников на орбиту, они будут последовательно отделаться от разгонного блока в течение 3,5 часов.

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