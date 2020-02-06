Корабль «Союз» с россиянином, американской и итальянцем отстыковался от МКС

Роскосмос сообщил в Twitter, что пилотируемый корабль «МС-13» с россиянином, американкой и итальянцем отстыковался от МКС.

На борту «Союза» находятся Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

«Корабль «Союз МС-13» штатно отстыковался», — говорится в посте.

Посадка экипажа корабля ожидается в 12.12 мск в Казахстане. В это же время на станции остаются российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

Накануне стало известно, что космонавт Скрипочка был назначен новым командиром МКС.

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