Легкие бросивших курить могут восстановить часть прежнего здоровья

Ученые обнаружили что в легких людей, которые бросили курить, гораздо меньше мутировавших клеток, чем в легких курильщиков, пишет Independent.

Отмечается, что именно с таких мутировавших клеток может начаться рак легких.

Чтобы выяснить, как отказ от курения действует на легкие человека, ученые исследовали клетки легких детей, людей, никогда не куривших, бросивших курить и нынешних курильщиков. У исследуемых последней категории 9 из 10 клеток легких оказались мутировавшими из-за воздействия табачного дыма. Больше четверти из этих клеток содержали в себе хотя бы одну мутацию, приводящую к раку.

У людей, бросивших курить, здоровых клеток в легких оказалось в четыре раза больше, чем у курильщиков. Это может говорить о том, что после отказа от сигарет легкие как бы замещают поврежденные в результате курения клетки на новые.

Несмотря на это, ученые отмечают, что риск заполучить хронические болезни легких или рак у людей, которые хотя бы когда-либо курили, все же остается.

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