Российские ученые впервые заглянули внутрь черепа предка динозавров

Эксперты Центра диагностики и телемедицины совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН при помощи компьютерной томографии отсканировали единственный в мире целый череп одного из древних хищников планеты — представителя рода гаряиний из семейства эритрозухид, которые обитали в триасовом периоде.

Гаряинии населяли планету 250-237 млн лет назад. Их останки археологи находили в том числе и в России, в Оренбургской области. Именно здесь был обнаружен первый полный череп гаряинии. Исследователи при помощи высокоразрешающей компьютерной томографии впервые просканировали этот череп. Также исследователь провели мультиэнергетическое сканирование на узкую область челюстей. Метод Dual Energy позволяет получать спектральную информацию о составе исследуемого объекта, например, в клинической практике – для дифференциальной диагностики камней в почках.

«Это может позволить нам получить дополнительную информацию из «сердцевины» неразрушенных зубов, которая была спрятана от воздействия внешних факторов под плотной эмалью – самой прочной частью тела ящера. Другими словами, это представляет собой уникальную «капсулу времени», которая ожидала 250 млн лет, и теперь с помощью современной спектральной компьютерной томографии мы постараемся сравнить состав дентина зубов с зубами родственников гаряиний – крокодилами из нашего времени», — отмечает Виктор Гомболевский, руководитель отдела развития качества радиологии Центра диагностики и телемедицины.

С помощью передового программного обеспечения на основе сырых данных рентгенологи создали фотореалистичную трехмерную реконструкцию с применением технологий Cimenatic rendering. Она позволит провести точные измерения внутренних структур, оценить объемы, проследить ход магистральных сосудов и нервов в естественных внутрикостных отверстиях и проанализировать, как изменялись сосудистые и нервные каналы в процессе эволюции.

«Для эритрозухид ни разу не проводились исследования трехмерных слепков полостей головного мозга и внутреннего уха. Мы планируем, что это даст новую информацию об их строении, позволит что-то сказать о качестве слуха, чувстве равновесия, положении головы животного, и, может быть, о поведении. Основная же цель – построить родословную с помощью новых анатомических признаков мозгового отдела черепа, а также обсудить родственные связи разных видов и эволюцию целого отдела черепа в отдельно взятой группе архозавров за 250 миллионов лет», — комментирует Иван Кузьмин, младший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ.

Далее в проекте планируется оцифровка и визуализация уникальных палеонтологических объектов с возможностью их последующей печати на 3D-принтере.