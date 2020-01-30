Ожидавшегося столкновения старых американских спутников не произошло

Столкновения двух старых американских спутников на орбите Земли, которого опасались астрономы этой ночью, не произошло. Об этом сообщили астрономы-любители. О возможном столкновении спутника IRAS (старого космического телескопа, запущенного в 1983 году) и военного GGSE-4, запущенного в 1967 году, на днях предупредили специалисты LeoLabs – сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков.

Опасное сближение двух спутников состоялось 30 января в 02.39:35 по московскому времени над территорией США. В этот момент спутники пролетели на высоте около 900 километров над Землей на относительной скорости 14,7 километров в секунду.

«Похоже, IRAS уцелел. Я не мог видеть, но находившийся рядом Ян Кански (астроном) использовал небольшой телескоп и наблюдал пролет IRAS точки сближения, не заметив никакой вспышки или исчезновения», — написал в твитере

астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Сам Кански выложил в твитер видео прохождения телескопом опасно точки. Специалисты LeoLabs также подтвердили, что не наблюдают возникновения новых обломков.