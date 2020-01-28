Американец прожил 10 лет с червем в мозге

Американец страдал от головных болей, обмороков и приступов рвоты из-за свиного цепня в мозге. О необычном пациенте сообщает издание CBS 21.

Мужчина из Техаса несколько месяцев мучился от головной боли, настолько сильной, что его рвало. Также он столкнулся и с внезапной потерей сознания. Обследование показало, что в его мозге имеется некое образование длиной около 4 см, однако тесты исключили опухоль. Дальнейшие анализы установили: в мозге мужчины находится свиной цепень. Врачи удалили его в ходе операции. Сейчас пациент полностью здоров.

Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину. Все это время он медленно рос. Обычно свиной цепень поражает кишечник, но может добраться и до головы, поселившись в глазах или мозге.

Врачи предупреждают, что редкость этого состояния делает его очень опасным — поражение мозга свиным цепнем может маскироваться под другие патологии, поэтому важно внимательно относиться к жалобам пациента и учитывать вероятность заражения паразитами.